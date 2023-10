„Von diesen Klubs hast du dir Trikots gekauft“

Wenn Sturm am Donnerstagabend Atalanta Bergamo in der Europa League in Graz (18.45) empfängt, ist Kapitän Stefan Hierländer voll in seinem Element. Mit der „Krone“ sprach der schwarz-weiße Leitwolf über seine Italien-Liebe, seine Zeit als Jugendkicker in Genua und leise Lockrufe vom Stiefel.