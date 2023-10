Jetzt Tickets für das Winterwunderland gewinnen

Der im Jahr 2020 ins Leben gerufene Lichterpark LUMAGICA in Innsbruck fasziniert mit seiner einzigartigen Atmosphäre aus Kunst, Natur und Licht. Wenn es dunkel wird, verzaubern kunstvolle Lichtinstallationen die Besucher und schaffen eine magische Welt, in der Besucher in eine märchenhafte Welt eintauchen können.