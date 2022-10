Der Murhof wird zum magischen Lichterpark

Wir waren Dienstagabend bei der Präsentation am Murhof in Frohnleiten dabei. Markus Lientscher - im Bild unten mit seinem Team und Steirerkrone"-Chefredakteur Oliver Pokorny (li.) und Michael Feiertag, Steiermark Tourismus - von der Agentur Ivents erklärte, was bei „Lumagica“ auf die Besucher wartet: „Auf dem eineinhalb Kilometer langen Rundweg auf dem Golfplatz entsteht eine Zauber-Welt voller leuchtender Objekte und Installationen. Es geht durch ein idyllisches Ambiente, über Wiesen und Felder, durch kleine Wälder vorbei an zwei Seen bis zu einer kleinen Kapelle.“