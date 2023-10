„Hamas hält Gazastreifen in Geiselhaft“

„Aktionen, bei denen Fahnen heruntergerissen werden, sind inakzeptabel“

Vor dem Hintergrund des Kriegsgeschehens in Israel fürchtet Sobotka auch drastische Auswirkungen der Handlungen auf westliche Demokratien. Auch auf Österreich: „Die Aktionen, wo am Wochenende in Wien und Linz israelische Fahnen heruntergerissen wurden, sind inakzeptabel. Hier ist künftig eine große Polizeipräsenz nötig, um das zu verhindern.“