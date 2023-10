Warum Küssen und Singen für uns so gesund ist

So bleibt man gesund

Diese Zahlen sind allerdings weder sonderlich ungewöhnlich oder gar besorgniserregend, denn sie unterscheiden sich nur unwesentlich von jenen des Vorjahres. Einzig die Corona-Zahlen waren damals deutlich höher. Um erst gar nicht Gefahr zu laufen, krank zu werden, haben Ärzte eine Vielzahl an Tipps parat – etwa am Klinikum Wels-Grieskirchen, wo man auch teils ungewöhnliche Ratschläge erteilt, um Herbst und Winter gesund zu überstehen.