Mehr Regionalbusse zur Arbeit und in die Schule

258 Fahrplanänderungen

An schulfreien Tagen werden Busse von Horn nach Allentsteig eingestellt, dafür kommt ein ganztägiger Zwei-Stunden-Takt von Horn nach Rastenfeld mit Anschluss an die Kamptalbahn. Knapp 30 zusätzliche Verbindungen gibt es für die Schulstandorte Waidhofen an der Thaya, Dobersberg, Kleineberharts, Karlstein, Raabs, Kautzen, Thaya, Vitis, Gmünd, Heidenreichstein, Horn, Irnfritz und Zwettl. „Insgesamt werden am 3. November 258 konkrete Fahrplanänderungen an 35 Regionalbuslinien im ganzen Waldviertel vorgenommen“, lobt VOR-Vorstand Schroll die akribische Kleinarbeit seiner Fahrplanplanerin, die hier „ganze Arbeit für die Menschen in der Region“ geleistet“ habe.