Struber nach Pleite: „Uns hat das Feuer gefehlt“

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer): „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen Gegner, der in den Prinzipien ähnlich unterwegs ist wie wir. In diesen 50:50-Momenten, wo es um Gegenpressing, um den zweiten Ball, um das erste Luftduell gegangen ist, waren sie ein Stück weit schärfer als wir. Sich ins Spiel reinzuarbeiten, ist uns aber nicht gelungen. Wir haben viel zu wenig Torchancen herausgespielt, haben uns vom ersten Moment die Schneid abkaufen lassen. Wir sind sehr, sehr enttäuscht über unsere Leistung. Wir müssen schon ein anderes Gesicht zeigen zu Hause, um am Ende Spiele in unsere Richtung zu drehen. Heute hat uns das Feuer gefehlt, Paroli zu bieten in den typischen Momenten, wo es einen Abnützungskampf gibt. Den hat der LASK besser geführt als wir. Der Unterschied, ob man mit 100 Prozent Dinge annimmt oder mit 95 Prozent, der Gap war sichtbar.“