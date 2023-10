Neuer Sturm-VIP: Zwischen Leuchtturm und Mahnmal

Am Samstag strahlte natürlich alles in Schwarz und Weiß. Vor etlichen Vertretern der Landespolitik, vielen Sturm-Vereinslegenden wie Otto Konrad, Günther Paulitsch, Andy Pichler oder Hannes Reinmayr sowie den früheren Ski-Stars Nici Schmidhofer oder Reini Herbst strahlten Geschäftsführer Tom Tebbich und Präsident Christian Jauk bis über beide Ohren. „Ich bin überwältigt von der Rückmeldung“, so Jauk, der natürlich die Chance ergriff, auf den 2017 beschlossenen und bis dato nicht umgesetzten Ausbau des Sporttagungszentrums (VIP-Klub im Stadion) seitens der Grazer Stadtpolitik hinzuweisen.