Altach zieht mit Derbysieg an St. Pölten vorbei

50-Meter-Heber an die Latte

Nach der Pause hatten die Hausherrinnen die Chance, durch Samia Adam in Führung zu gehen. Doch ihr 50-Meter-Heber ging zwar über Altach-Torfrau Zoe Steenhuis, traf dann allerdings nur die Querlatte. In Minute 68 brachte Trainer Bernhard Summer bei den Rheindörflerinnen Hannah Fankhauser und Rieke Tietz. Nur zwei Minuten später lieferte Tietz die Vorlage für Fankhauser, die den Favoriten 2:1 in Führung brachte.