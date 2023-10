Kinotickets für „One for the Road“ gewinnen!

Ein kleines Feierabendbierchen wird doch wohl kaum schaden, oder? Erst recht nicht, wenn der ganze Freundeskreis sowieso in der Bar rumhängt. Oder der beste Freund Geburtstag hat. Oder es etwas anderes zu feiern gibt. In der Tragikomödie „One For The Road“ geht es um die langsame und schmerzhafte Erkenntnis, dass das eigene Trinkverhalten vielleicht doch nicht ganz so unbedenklich ist. Es ist der dritte Film des Duos Oliver Ziegenbalg und Markus Goller.