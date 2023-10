Hypo-Riesen fürchten vor Europacup Ansteckung

„Persönliche Kontakte reduzieren“

Damit dürfte das Grippevirus für die Tiroler Riesen der größte Gegner bei der Generalprobe für das Comeback in der Champions League sein. „Wir werden die persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduzieren“, will Hypo-Trainer Stefan Chrtiansky eine Ansteckung vor dem kommenden Heim-Turnier in der Königsklasse vermeiden.