Sturms Neo-Teamspieler spielt mit offenen Karten

„Mani“ will diese Saison mehr

Das zeigt auch seine nicht restlose Zufriedenheit mit der bisherigen Saison. Die aber mit jeweils drei Toren und Assists in sechs Spielen nicht von schlechten Eltern ist. „Ich darf mich nicht beschweren, es ist Jammern auf hohem Niveau. Leider war ich anfangs verletzt, es wäre durchaus mehr möglich gewesen.“ Vorige Saison machte der Edeltechniker mit 15 Toren und zwölf Vorlagen fette Beute - „Mani“ will mehr: „Es wird schwer, aber ich möchte es übertreffen!“ Klingt nach Verbleib - und keinem möglichen Abgang im Winter.