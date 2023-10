„Manche haben den Kinnladen schon unten gehabt“

Bewegende Karriere mit vielen Höhepunkten

Robert Weber hat in seiner Karriere alles erlebt. Begonnen hat er in seiner Heimat bei Hard, wo er sich innerhalb von vier Jahren zu einem Top-Spieler entwickelt. Der Sprung ins Ausland ist die logische Konsequenz und über Balingen-Weilstetten spielt er sich in die Herzen der Magdeburg-Fans. Dort verbringt er zehn Jahre, wird unter anderem Torschützenkönig 14/15. In den vergangenen Jahren hat er die Vereine öfters gewechselt. Über Nordhorn-Lingen verschlägt es Weber für ein halbes Jahr nach Griechenland und anschließend zu den Füchsen nach Berlin, wo er den Sieg in der EHF European League feiern darf. Die ersten Eindrücke der lebenden Handball-Legende in Österreich sowie seine persönliche Bilanz der Karriere sehen Sie im Video!