Ludwig trifft Vertreter verschiedenster Religionen

„Aber wir wollen in Wien mit positivem Beispiel vorangehen und ein friedliches Miteinander erhalten“, so der Bürgermeister. Ludwig hob dabei besonders die Wichtigkeit des interreligiösen Dialogs für ein friedvolles Zusammenleben hervor. Die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften würden in Wien schon seit Jahren intensiv und sehr gut zusammenarbeiten. Deshalb, so Ludwig, trete er auch für die Einrichtung eines neu zu schaffenden, unabhängigen Wiener Religionsrates ein.