Voestalpine eröffnet neues Stahlwerk in Kapfenberg

Modernstes Stahlwerk der Welt

Am Mittwoch wurde das Mega-Projekt des österreichischen Stahlkonzerns rund fünf Jahre nach dem Spatenstich offiziell eröffnet. Der Voestalpine-Vorstandsvorsitzende Herbert Eibensteiner sprach von einem „historischen Moment“ für den Konzern. Diese Formulierung wird bei Pressekonferenzen gerne bemüht, doch in diesem Fall ist sie wohl tatsächlich angebracht. Das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg ist laut Voestalpine das erste seiner Art, das seit vier Jahrzehnten in Europa errichtet wurde - und das modernste der Welt.