Einbrecher bedrohte Polizei und Passanten

Am späten Montagabend sind Polizisten in Salzburg auf der Suche nach einem Täter, der versucht haben soll, in eine Berufsschule einzubrechen um dabei etwas zu stehlen. Dabei wird die Polizeistreife von einem Passanten angehalten, der erzählt, dass ein Mann grundlos mit einer Jalousienstange andere Menschen attackiere.