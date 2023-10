ZDF löscht jetzt Aussage von Star-Philosoph Precht

„Wir bedauern, dass eine Passage in der aktuellen Ausgabe von ,Lanz & Precht‘ Kritik ausgelöst hat. An einer Stelle wurden komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt, was missverständlich interpretiert werden konnte. Deshalb haben wir diesen Satz entfernt“, erklärte das ZDF am Sonntag im Begleittext zur aktuellen Folge des wöchentlichen Podcasts.