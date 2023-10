Tirol: Fake-Polizisten nehmen Wattens ins Visier

„Es kommt aktuell zu Betrugsanrufen im Bereich Wattens!Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus undversuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken.Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, teilte die echte Polizei am Montagmittag in einer Aussendung mit. Auf Nachfrage der „Krone“ sagt Sprecher Stefan Eder, dass „es bislang zum Glück noch keine Opfer gibt, die Geld oder Wertsachen ausgehändigt haben“. Damit das so bleibt, möchte die Exekutive die Bevölkerung sensibilisieren.