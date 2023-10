Firma startet nun mit „Liebes“-Gummies voll durch

Vegan und zuckerfrei

Das Außergewöhnliche an den Nahrungsergänzungs-Gummies von „sway“: Sie sind vegan, zuckerfrei und ohne künstliche Inhaltsstoffe. Gesundheitsexperten und TCM-Mediziner beraten. Entstanden war die Idee aus ernstem Hintergrund. „Ich musste wegen einer Erkrankung im Teenager-Alter jahrelang Medikamente schlucken. Irgendwann konnte ich die ganzen Tabletten aber nicht mehr sehen. Da kam mir die Idee auf, Wirkstoffe in eine bessere Darreichungsform zu verpacken, die man leicht zu sich nehmen kann und die auch schmeckt“, schildert Matzinger, der den Trend zu den Spezialgummis erstmals in den USA aufschnappte. Verfeinert kommt es jetzt auf den Markt und in Apothekenshops. „Libido“-Effekt inklusive ...