Verendete Hirsche in fremdem Revier enthauptet

Eine schockierende Entdeckung machte ein Jäger in seinem Jagdrevier in Schattwald im Tiroler Außerfern am Samstag. In den Tagen zuvor trennten unbekannte Täter verendeten Hirschen das Haupt fachmännisch ab und nahmen die Köpfe samt Geweih mit. Die Kadaver wurden zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.