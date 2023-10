Ärzte als Ersthelfer für gestürzte Wanderin (53)

Schwierige Bergung am Traunstein

Gefragt waren die Bergretter auch am Traunstein. Auf den Berg im Salzkammergut stieg eine 31-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Scheibbs schon am Freitag. Sie übernachtete am Traunstein, stieg am folgenden Tag über die Mairalm ab. Dabei stürzte die 31-Jährige, konnte nicht mehr weiter.