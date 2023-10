Teenies schlugen Opfer und feuerten mit Pistole

Zu wilden Szenen dürfte es in der Nacht auf Samstag in einem Park in Kufstein (Tirol) gekommen sein. Zwei mutmaßliche Täter (16 und 15 Jahre) bedrohten zwei Opfer und forderten von ihnen eine Schachtel Zigaretten. Als diese sich weigerten, verpassten die Verdächtigen den beiden Schläge und feuerten mit einer Schreckschusspistole. Die Jugendlichen wurden festgenommen.