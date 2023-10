Die Stimmen nach Österreichs 2:3-Niederlage gegen Belgien. Sehen Sie hier im Video (oben), wie die Spieler Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager die Niederlage einschätzen, was sie zur Unterstützung und Anerkennung der Fans sagen und wie sie „Österreich stolz machen“ wollen. Auch Belgien-Wirbelwind Jeremy Doku, der in Österreichs Defensive viel Unruhe stiftete, war Thema. Dazu Xaver Schlager: „Der spielt bei ManCity - was haben wir erwartet?“