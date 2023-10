Metaller stimmen sich auf harte Verhandlungen ein

Angebot von 2,5 Prozent ist „Spott & Hohn“

Am 20. Oktober steht die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern an, bis dahin will man Druck aufbauen. Denn deren aktuelles Angebot - ein Plus von 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung - bezeichnen hier alle als „Spott und Hohn“. Die Gewerkschaft fordert weiterhin ein Plus von 11,6 Prozent.