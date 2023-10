5 Tonnen Trauben abgeerntet: „Professionelle Tat!“

Faule Trauben blieben hängen

Tatsächlich: In einem vom Hof des etwas entfernten Weingarten waren die Isabella-Trauben auf rund 0,3 Hektar komplett abgeerntet. „Da war jemand professionell am Werk, die grünen und faulen Trauben haben sie hängenlassen“, so Papst, der auch einen Buschenschank betreibt. Bemerkt haben weder er noch Anrainer etwas.