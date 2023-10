Dr. Kobinger: „Impfen nützt, impfen schützt“

Die Impfberatungen in den mehr als 1400 Apotheken in ganz Österreich spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Die mehr als 6800 Apothekerinnen und Apotheker schauen sich die Impfpässe genau an, informieren über mögliche Lücken und empfehlen - auch in Abstimmung mit anderen Medikamenten, die eingenommen werden - individuelle Vorgehensweisen.