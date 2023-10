Erfolgreiche Ferndiagnose aus nächster Nähe

Modell erntet viel Interesse

„Der Einsatz innovativer telemedizinischer Techniken stellt eine Verbesserung der Notfallversorgung und einen effizienteren Einsatz von damit verbundenen Personal- und Sachressourcen in Aussicht“, so Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. „Ziel ist es, dass das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal am Einsatzort jederzeit in Echtzeit den Telenotarzt in den laufenden Versorgungsprozess einbinden kann.“ Das Projekt stößt bereits bundesweit auf Interesse.