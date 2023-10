Die kleine Botin macht das Bad plastikfrei

Es ist unglaublich, was sich in den Laden eines Badezimmers ansammelt! Ich habe vor einiger Zeit unsere Hygiene-, Körperpflege- und Kosmetikregale im Bad ausgeräumt und sortiert und war schockiert. Tuben, Tiegel, Flaschen, Pumpspender - überall ist Plastik! Das muss auch anders gehen! Der erste Schritt war, die Produkte zu sortieren und zu schauen, was wir tatsächlich verwenden. Alles, was nicht in Gebrauch ist, wird entsorgt und unbenutzte Sachen werden verschenkt. Irritierend, wieviele Pflegesachen sich angesammelt haben.