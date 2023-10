Decke die Geheimnisse von Crime Runners auf

Zusammen mit Freunden in den Untergrund Wien gehen und mysteriöse Geheimnisse in verlassen Trafiken, Minen und Höhlen entdecken? Was nach einem Hollywood-Blockbuster klingt, ist in Wien schon seit Jahren möglich im Escape Room „Going Underground“ von den Crime Runners. Jetzt hast du die Chance, zusammen mit deinen Freunden das Geheimnis um einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg zu lösen.