Technologie und Innovation aus Tirol im Zentrum

So etwa die Micado Smart Engineering GmbH aus Oberlienz, die in der Automobil-, Luftfahrt-, Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie bis hin zur Sportartikelbranche in den Bereichen Produktentwicklung, Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie Automatisierung tätig ist. Oder die zwei aus der Uni Innsbruck gegründeten Start-ups AQT und Parity QC, die sich auf die Hardware bzw. das Betriebssystem für Quantencomputer spezialisiert haben.