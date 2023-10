ÖFB-Team mit Sabitzer ++ Krems gewinnt HLA-Kracher

Das ÖFB-Lazarett lichtet sich vor dem Belgien-Spiel, Dominic Thiem meistert die Auftakthürde in Bratislava und Krems setzt sich in der HLA Meisterliga im NÖ-Derby gegen Hollabrunn durch - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 11. Oktober.