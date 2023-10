Gruselserien im Vormarsch ++ Marvel-Interview

Diese Woche wird ein Blick ins Marvel-Universum geworfen: Loki Staffel zwei ist seit kurzem auf Disney+ zu sehen und krone.tv sprach mit Regisseur Dan DeLeeuw. Außerdem: Nach Otto Jaus hat jetzt nämlich auch sein Band-Kollege Paul Pizzera sein Schauspieldebüt gefeiert. In der Steirer-Crime-Comedy „Pulled Pork“ sorgen die beiden Musiker für eine ordentliche Portion Spaß und Spannung. Bei der Premiere in Wien sprach krone.tv mit dem Duo. Und es wird gruselig mit der Serienadaption der berühmten Geschichte „Der Untergang des Hauses Usher“ von Edgar Allan Poe - was Zuschauende von der Serie erwarten dürfen, besprechen Annie und Kálmán diese Woche bei „Stream On“.