Tierbabys suchen Zuhause, Katzen werden vermisst

Spurlos verschwunden in Kufstein!

Katzendame „Jango“ ist am 5. Oktober entlaufen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ihren Besitzern in Kufstein in der Feldgasse fehlt sie schon sehr. Die hübsche, weiß-graue Vierbeinerin ist nicht gechippt. Hinweise über ihren Verbleib werden erbeten an die Telefonnummer: 0667/62058478.