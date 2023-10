Nach spezieller Augen-OP sind Berge ein Tabu

Die Patienten müssen für einige Zeit „auswandern“

Der Abbau des Gases im Auge dauert in manchen Fällen bis zu acht Wochen. Was das in der Praxis bedeutet, beschreibt der Klinik-Direktor: „Für Patienten aus dem Außerfern haben wir spezielle Tabletten und Tropfen, damit sie heimfahren können.“ Die Medikamente sind allerdings nur für kurze Höhenaufenthalte einsetzbar. Wer in einem Bergdorf lebt, muss für die Zeit der Genesung „auswandern“.