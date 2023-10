„Das war schon eine ganz eigenartige Situation“

In der dieswöchigen Ausgabe von „Handball - Das Magazin“ nimmt WESTWIEN-Trainer und Urgstein Roland Marouschek bei Martin Grasl Platz. Im ersten Teil dreht sich alles um die Entwicklungen beim Vorjahresmeister, der aufgrund finanzieller und infrastruktureller Gründe das Oberhaus verlassen musste. „Das war schon eine eigenartige Situation“, erinnert sich Marouschek zurück. Mitten in der Vorsaison ist die Entscheidung gefallen, die vorerst letzte Saison in der HLA Meisterliga zu bestreiten. Aktuell ist WESTWIEN in der HLA Challenge Zweiter hinter WAT Fünfhaus.