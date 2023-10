Bludenzerin per SMS in Abzockefalle gelockt

Neuer Fall von Phishing-Betrug in Bludenz: Am 2. Oktober erhielt eine 54-jährige Frau ein SMS mit dem Hinweis, den Betrag von 1,10 Euro zu bezahlen, um ihr Pakt zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde der Frau ein Link geschickt, den sie öffnete. Als die Bludenzerin auf den Link klickte, öffnete sich eine Seite, die aussah wie jene der österreichischen Post. Die Frau tätigte mittels Online-Banking die Überweisung. Die unbekannten Täter erhielten so Zugang zu den Bankdaten der Frau.