Klum: Schlaflose Nächte wegen Halloween-Kostümen

Für Heidi Klum ist gerade die schönste und auch stressigste Zeit im Jahr. Wie immer will die Fünfzigjährige auch in diesem Jahr auf ihrer legendären Halloween-Party alle in den Schatten stellen und ein unfassbar spektakuläres Kostüm präsentieren. Sie gesteht, dass sie schon immer schlaflose Nächte wegen der Kostüme hat.