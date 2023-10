Kult-Flohmarkt schließt: „Wollen nix wegschmeißen“

Man findet Kleidung, Bücher, Werkzeug, Geschirr, Elektrogeräte, Spielzeug, Hausrat und Möbel, Rahmen und Bildern, alte Holztruhen usw. Vor mehr als 20 Jahren begann bei Bauer das Flohmarkt-Fieber mit einem Trödelmarkt in Mürzzuschlag: „Es ist traurig, was bei uns alles im Müll landet. Da sind oft so schöne Sachen dabei! Die Leute sollten viel mehr nachdenken, bevor sie etwas einkaufen.“