Bayern-Stürmer einbürgern? „Man kann‘s versuchen“

„Natürlich ist das ein toller Stürmer. Aber am Ende entscheidet der Spieler selbst und die Familie. Die Wurzeln sind dann doch sehr französisch“, erklärte der 63-Jährige bei BILD-TV. Zweifellos wäre Tel eine Unterstützung des deutschen Nationalteams, in sechs Bundesliga-Einsätzen gelangen ihm in dieser Saison drei Treffer sowie ein Assist - und das, obwohl er kein einziges Mal in der Startelf der Bayern zu sehen war.