Mit „polnischem Schub“ ins Lavanttal

Wolfsberg war in den letzten drei Jahren kein schlechter Platz für Sturm - in fünf Partien gab’s im Lavanttal drei Siege und zwei Remis. Nach den EuropaLeague-Strapazen in Polen und der zu erwartenden Rotation ist aber Vorsicht geboten - denn der WAC hat gegen Sturm 18 Mal gewonnen, so oft wie gegen keinen anderen Bundesligisten!