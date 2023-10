Rekordkulisse bei Abschied von US-Star Rapinoe

US-Fußballstar Megan Rapinoe hat sich bei ihrem letzten Heimspiel in der regulären Saison der National Women‘s Soccer League vor einer Rekordkulisse von den Fans verabschiedet. 34.130 Anhänger verabschiedeten am Freitagabend in Seattle die 38-Jährige im Trikot von OL Reign - ihr letztes Heimspiel endete 0:0 gegen Washington Spirit.