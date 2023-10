Zu den Seern und Beatrice Egli ins Lungau

Das Gelände des Golfplatzes in St. Michael im Lungau verwandelt sich in eine riesige Eventlocation und die Gäste werden beim „Best of Lungau“ bestens unterhalten. Zwei Konzerte der Extraklasse finden jetzt am 21. und 22. Oktober statt. Am Samstagabend rocken die Seer Live den Golfclub, Sonntagmittag dann Beatrice Egli. Die „Krone“ verlost je 20x2 Sitzplätze für beide Konzerte!