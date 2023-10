Pizzeria l‘autentico jetzt in der Millennium City

Eröffnungsangebot und Lunch-Special

Für den Eröffnungstag in der mittlerweile dritten l‘autentico-Pizzeria in der Millennium City am 16. Oktober hat sich das Team für die Gäste ein besonderes Angebot einfallen lassen. So dürfen sich alle, die l‘autentico auf Instagram folgen, über ein gratis Pizzastück, solange der Vorrat reicht, freuen und können damit die neapolitanische Gaumenfreude zum ersten Mal in Brigittenau genießen. Von Montag bis Freitag (feiertags ausgeschlossen) wird es zudem von 11 -15 Uhr ein Lunchtime Special geben: Zu jeder Pizza wird ein alkoholfreies Getränk der Wahl gratis serviert.