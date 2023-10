Grazer Choreografin setzt auf Nachhaltigkeit

Ein Auftritt steht an. Ein neues Kostüm muss her. „Früher sind wir einfach schnell zum H&M gegangen, um ein Glitzer-Leiberl zu kaufen“, denkt Gudrun Posedu zurück. Vor einigen Jahren dachte die leidenschaftliche Tänzerin und Speerspitze der Gruppe „Dance Production“ Graz um. Da machte sie gerade eine Fortbildung im Bereich Nachhaltigkeit, ihr Sohn war auf dem Weg. „Wir haben ein 30-seitiges Konzept ausgearbeitet, wie wir nachhaltiger tanzen können.“ Bei der Vereinsgründung 2021 schrieb man Nachhaltigkeit sogar in die Statuten.