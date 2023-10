Schlagerstar Semino Rossi überraschte Brautpaar

Apropos Liebler Heimathaus. Dort, in der Schilcherrregion, unmittelbar neben der slowenischen Grenze, legte Pratter selbst Hand an - schließlich wurde das Traditionshaus der Familie mit viel Herzblut und Liebe im Originalzustand restauriert und umgebaut. So wurde das Lebensgefühl von einst mit einzigartigem Komfort (Sauna-Haus, Whiskey-Lounge) verbunden. Einer der ersten Gäste im Haus waren übrigens die Tik-Tok-Stars Tiroler Schmäh Matthias und Marina Aichner.