Kosten um 80 Prozent höher, aber die Preise sinken

2. EU fördert, wo kein Bedarf ist

Internationale Konzerne errichten riesige, industrielle Obstanlagen in Billiglohnländern wie Albanien, Serbien – und das mit EU-Förderungen. Werner Brugner, Kammerdirektor: „Für Europa sind zehn Milliarden Kilo Äpfel nötig. Mit diesen neu geschaffenen Flächen steigt die Produktion aber zwölf Milliarden - es gibt ein Überangebot. So wird eine Situation, die schon so angespannt ist, durch Förderungen noch zusätzlich verschärft.“