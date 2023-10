„Katastrophe!“ Trainer von Demir unter Beschuss

„Ich bin schockiert! Der Auftritt war eine Katastrophe. Die Auswechslungen ebenfalls. Es ist tragisch, was hier abgeht. Das geht nicht. Man riecht es bis hierhin, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Das spürt man. Kann man in dieser Situation wirklich mit Vogel weiterfahren? Ich finde, no way, keine Chance. Man kann Heiko Vogel nicht mehr an die Seitenlinie stellen. Ich bin mir sicher, Degen weiß das auch,“ ging der einstige Basel-Torhüter Pascal Zuberbühler nach einer erneuten Niederlage (0:3 gegen Aufsateiger Stade-Lausannemit) Vogel hart ins Gericht.