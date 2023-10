WSG Tirol: Glauben gewonnen, das Spiel verloren!

Der steirische Herbst – ein bekanntes internationales Festival für zeitgenössische Kunst. Die WSG Tirol brachte in Graz am Sonntag den Teil ihres steirischen Herbstes hinter sich – und läuft der Kunst des Siegens nach wie vor hinterher. Nach der 1:3-Blamage im ÖFB-Cup in Leoben gab es bei Sturm eine 0:1-Niederlage. Die sechste Pleite binnen neun Runden.