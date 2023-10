Entschädigungen nach Wolfsrissen fast verachtfacht

Zwei Freigaben, kein Schuss

In Oberösterreich gibt es heuer aber bereits 23 offiziell von Wölfen gerissene Schafe oder Ziegen und zwei wurden verletzt. 13 der 23 Risse wurden durch DNA bestätigt, zehn durch das Rissbild. Einige Fälle blieben ungeklärt. Die Zahl der Risse habe sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, betont die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP), „das hat einen Anstieg der Entschädigungszahlungen von 838 Euro im Jahr 2017 auf aktuell 6.331 Euro zur Folge gehabt.“ Das Land hat bisher zwei Wölfe zum Abschuss freigegeben - einen im Mühlviertel und einen am Dachstein-Plateau. Mittlerweile ist die vierwöchige Abschusserlaubnis für beide ausgelaufen, im Mühlviertel ist eine neuerliche Erteilung aber wahrscheinlich, der Dachstein-Wolf dürfte in die Steiermark weitergezogen sein.