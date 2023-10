In Tiroler Schule wehte ein Hauch von Hollywood

Lange und manchmal sicher auch anstrengende Drehtage, gelegentliche Treffen sogar in den Ferien und unzählige Arbeitsstunden am PC: Doch am Ende darf man auf das Resultat eines Filmprojektes gespannt sein, das Schüler des Bischöflichen Gymnasiums Paulinum in Schwaz mit ihren Lehrern auf die Leinwand bringen werden.